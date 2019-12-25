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Бывшего депутата из Петербурга на четыре года отправили в колонию
Сегодня, 9:52
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nastya960

Бывшего депутата из Петербурга на четыре года отправили в колонию

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В прошлом году он ранил из ружья женщину, которая вместе с семьей слишком близко подплыла к его дому у Любимовского озера.

Ленинградский областной суд изменил приговор в отношении бывшего муниципального депутата петербургского округа "Измайловское", устроившего стрельбу на Любимовском озере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Судебная коллегия решила отменить приговор Приозерского городского суда. Согласно этому решению, подсудимый получил наказание в виде исправительных работ. При этом он их избежал, так как с июня по сентябрь 2020 года он находился под стражей.

Правоохранители установили, что мужчина в июне 2020 года выстрелил в потерпевшую с расстояния в 45 метров из огнестрельного гладкоствольного оружия. Ему не понравилось, что к его дому у озера слишком близко подплыла лодка с супружеской парой и их дочкой. Тогда потерпевшая попала в реанимацию. Эти действия суд посчитал умышленным и признал бывшего депутата виновным в совершении причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Ближайшие четыре года он проведёт в исправительной колонии общего режима.

В марте в Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья.

Фото: pixabay

Теги: депутат, стрельба
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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чапаева светлана
Сегодня 10:18

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