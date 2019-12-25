Что произошло в Петербурге 27 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 27 мая.

Что произошло в Петербурге в четверг, 27 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Ленинском проспекте пассажирский автобус "залез" на столб. Пострадали шесть человек.

ДТП произошло из-за потерянного водителем управления, автобус-"гармошка" врезался в столб и "полез" по нему вверх передней частью. В результате случившегося водителя зажало в кабине, мужчину, получившего переломы, вынимали из помятого автобуса спасатели. Травмы получили кондуктор и трое пассажиров, а также пешеход, который стоял у столба в момент ДТП.

На Пироговской набережной появится арт-объект "Водофон", чтобы слушать плеск волн.

Прибор, придуманный Анной Мартыненко, откроют в 14.00 напротив здания Военно-медицинской Академии. Создательница "Водофона" и победительница Открытого Конкурса отметила, что на шумных набережных, полных машин, воду совсем не слышно. У Мартыненко есть также маршрут с переносной версией "Водофона".

Девятиклассница попала под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Бабушкина.

ДТП произошло днем 26 мая, 16-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель "Дэу Нексиа" не успел отреагировать на внезапно появившуюся из-за машин школьницу и совершил наезд. Подростка госпитализировали с травмами.

В Приморском районе до конца 2021 года построят четыре школы и детский сад.

Одна школа на 1600 детей появится на Пригородном проспекте, две, на 550 учеников каждая, – на Шуваловском и еще одна – на севере района. Здания уже готовы на 72-85%. Также на севере строят детский сад, совмещенный с начальной школой. Готовность работ на данный момент – 13%, поскольку с 2012 года объект сменил трех подрядчиков.

В страшном ДТП с грузовиком на трассе "Кола" погибли трое.

Авария случилась около 14:00 на 86-м километре автодороги в районе деревни Дусьево. Грузовик Scania столкнулся с кроссовером Toyota RAV4, погибли три пассажира легковушки, в том числе ребенок, еще одна женщина пострадала. Причины ДТП устанавливаются.

Фото, видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"