Что произошло в Петербурге 27 февраля

Piter.tv публикует подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Петербурге 27 февраля:

1. На Парнасе начался снос ларьков. В социальных сетях пользователи неоднозначно отреагировали на данную новость. Кто-то из местных жителей поддержал действия городской администрации, а кто-то выступил против, отметив неудобное расположение других магазинов. Некоторые предположили, что в скором времени на месте разрушенных ларьков появится ТЦ.

2. На Индустриальном проспекте перевернулась легковушка. По данным свидетелей, автомобиль "прилег" на внутреннем кольце Индустриального проспекта перед съездом на Шафировский п-кт. Из материалов можно увидеть, что корпус "Киа Солярис" сильно поврежден. Подробности об авариии и пострадавших уточняются.

3. Водитель в Кингисеппском районе чудом спасся от выбежавшей на дорогу лосихи. Встреча автомобилиста с лосихой произошла по дороге между Логами и Новым Гарколово в Кингисеппском районе. На 30-й секунде видно, как крупное животное - судя по отсутствию рогов, это была лосиха - бросается наперерез автомобилю. К счастью, столкновения удалось избежать - они разминулись буквально на долю секунды.

4. Трактор потерял стог сена под мостом глупости. Днем 27 февраля жители Петербурга стали свидетелями очередного происшествия, которое произошло под мостом глупости. Однако в этот раз под металлическим сооружением не застряла "Газель" или другой большегруз. Под ним не смог проехать трактор с двумя стогами сена. В сети появилось фотография с места событий.

5. На улице Коллонтай эвакуировали "Леруа Мерлен". В Петербурге продолжается волна массовых эвакуаций общественных здания. На сей раз на улице вывели сотрудников гипермаркета "Леруа Мерлен" на улице Коллонтай, 3. Предположительно, причиной эвакуации стало электронное письмо с угрозой взрыва.