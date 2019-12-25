Что произошло в Петербурге 27 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 27 апреля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 27 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки сбили велосипедиста.

Очевидцы писали в соцсетях, что велосипед сломало пополам, а велосипедист "лежит накрытый". По официальной же информации, 18-летний молодой человек госпитализирован с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

С 1 мая Эрмитаж введет новые категории бесплатных билетов в Главный штаб.

Бесплатные билеты планируется ввести для детей до 18 лет вне зависимости от гражданства, а также для российских пенсионеров и инвалидов I и II категорий. Число бесплатных билетов будет ограничено – в Эрмитаже сохраняется квотированное посещение, введенное в пандемию. На данный момент вопрос еще изучается, льготный билет по-прежнему стоит 300 рублей.

В Петербург приехал Владимир Путин. Центр города погряз в пробках.

Во вторник президент России принял участие в заседании Совета законодателей и посетил Эрмитаж, которому передал комплект ценной церковной утвари. Также президент встретился с губернатором Александром Бегловым для обсуждения развития Петербурга. В среду Путин продолжит работать из Петербурга, осмотрит новое здание скорой медпомощи в Пушкине и поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником.

Из-за приезда президента центр Петербурга по традиции встал: пробки утром и днем оценивались в 7 баллов.

Репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре Петербурга. В течение пяти дней проезд будут перекрывать на несколько часов.

Затруднение коснется транспорта, курсирующего по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также по Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту – именно эти части дорог будут перекрыты. 30 апреля и 5 мая участки дорог будут недоступны с 14.00 до 18.00, 7 мая – с 7.00 до 12.30, 8 мая – с 15.00 до 16.30 и 9 мая – с 9.00 до 12.30.

Петербургские школьники будут отдыхать с 1 по 10 мая. 11 мая, во вторник, учеба возобновится.

Последним учебным днем перед чередой выходных станет 30 апреля, учреждения профессионального образования тоже не будут работать с 4 по 7 мая. Детские садики в майскую неделю будут функционировать в режиме дежурных групп, отводить детей туда смогут родители, которые продолжат работать. В Ленобласти ситуация аналогична городской. Кроме того, переносится итоговое сочинение для выпускников: писать его ребята будут уже не 5 мая, а 12.

Фото, видео: Piter.TV