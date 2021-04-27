На пересечении Московского и набережной Фонтанки сбили велосипедиста

По словам очевидцев в социальных сетях, велосипед переломило пополам, а "велосипедист лежит накрытый".

В Петербурге 27 апреля произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария произошла на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По словам очевидцев в социальных сетях, велосипед переломило пополам, а "велосипедист лежит накрытый". Официальной информации по пострадавшим не поступало.

Накануне в аварии на перекрестке Ленинского и Кубинской едва не пострадали пешеходы.

Видео: Piter.tv