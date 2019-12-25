Владимир Путин 27 и 28 апреля посетит Петербург

Во вторник, 27 апреля, Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей и посетит Эрмитаж.

Президент РФ Владимир Путин 27 и 28 апреля будет работать в Санкт-Петербурге. Пресс-служба Кремля рассказала подробности визита президента.

Во вторник, 27 апреля, Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей и посетит Эрмитаж. Государственному музею он передаст комплект церковной утвари, изготовленный в 1877 году по заказу императорского двора.

В среду, 28 апреля, президент осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в городе Пушкин и поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником (День работника скорой помощи), который был утвержден год назад по инициативе главы РФ.

Накануне Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы

Фото: Piter.tv