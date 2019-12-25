Петербургские школьники будут отдыхать с 1 по 10 мая

Последний учебный день в колледжах и школах – 30 апреля, учеба начнется снова лишь 11 мая.

Петербургские школы и учреждения профессионального образования с 4 по 7 мая работать не будут, детские сады будут функционировать в режиме дежурных групп. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщил комитет по образованию Петербурга.

Последний учебный день в колледжах и школах – 30 апреля, учеба начнется снова лишь 11 мая. В детских садах будут группы не более 12 человек, их смогут посещать дети, родители которых будут работать в эти дни. Сейчас районные администрации определяют необходимое количество дежурных групп.

В Ленобласти в майские праздники будет аналогичная ситуация. С 4 по 7 мая школьники будут отдыхать, а в детсадах будут работать дежурные группы. Итоговое сочинение, которое выпускники должны были писать 5 мая, переносится на 12 мая.

Российских студентов также отправят на каникулы с 1 по 10 мая.

Фото: Piter.tv