Что произошло в Петербурге 22 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 22 февраля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 22 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Мужчину госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком на Лени Голикова.

Прорыв произошел около 0.30 у дома №47, в зоне вытекания оказался автомобиль, который провалился в яму с кипятком на полтора метра в глубину. Известно, что 63-летнего водителя вытаскивали через окно машины, мужчина находится в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Прокуратура Кировского района проводит проверку.

Две школьницы выпали из окна на Маршала Блюхера.

Тела подростков нашли у дома №27 около четырех утра, погибших девочек увидел местный житель. Вещи подростков нашли на 16 этаже того же дома. Выясняются детали произошедшего.

Водитель иномарки погиб после столкновения с барьером на КАД под Кронштадтом.

"Митцубиси" столкнулся с силовым барьерным ограждением, следуя из Кронштадта в сторону Ломоносова днем 21 февраля. Известно, что 43-летний водитель не справился с управлением, он погиб на месте.

В Петербурге осудили экс-полицейскую и водителя батальона ППСП за вымогательство и взятки.

Виновными признали бывшего инспектора ППСП Екатерину Андрееву и водителя мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППСП УМВД по Адмиралтейскому району Арсена Аюбова. Фигуранты дела в 2019 году требовали с задержанных прохожих деньги, подбрасывали им наркотики и избивали. Андреева вину не признала и меняла показания в ходе заседания, Аюбов вину признал, в итоге инспектор получила 8,5 лет в исправительной колонии общего режима, а водитель – 6,5 лет условно. Третий фигурант дела, полицейский того же взвода Артем Горячев, получил 5,5 лет условно.

Губернатор и председатель ЗакСа сделали совместное заявление в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.

Александр Беглов и Александр Бельский заявили, что полностью поддерживают решение президента РФ и отметили, что признание ДНР и ЛНР – это "прямое следствие информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав". Политики пообещали оказать республикам необходимую помощь.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ида Смирнова)

Видео: Объединенная пресс-служба городских судов