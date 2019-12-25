Водитель иномарки погиб после столкновения с барьером на КАД под Кронштадтом

Иные обстоятельства, кроме того, что он не справился с управлением, неизвестны.

Водитель "Митцубиси" погиб на КАД после столкновения с силовым барьерным ограждением. Мужчина выехал из Кронштадта и направлялся в сторону Ломоносова, узнал Piter.tv.

Авария произошла днем 21-го февраля на 126 км КАД. Житель Кронштадта не справился с управлением и врезался в ограждение. 43-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

За последний год погибший привлекался к ответственности за нарушение ПДД только один раз.

Ранее Piter.tv писал о том, что мужчину госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком на Лени Голикова.

Фото: Piter.tv