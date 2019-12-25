Что произошло в Петербурге 21 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 21 июня.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 21 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В городе 21 июня вступили в силу новые коронавирусные ограничения в дополнение к недавним. Число заболевших в Петербурге растет.

С понедельника запрещен доступ посетителей на аттракционы и в аквапарки, на массовые мероприятия (более 75 человек) будут пускать только людей со свежим отрицательным тестом на ковид. На фан-зону Евро-2020 на Конюшенной площади пустят не более трех тысяч человек, в тематический парк в "Юбилейном" – не более тысячи человек.

На Бассейной улице грузовая "ГАЗель" въехала в автобус.

ДТП произошло утром. Вероятно, водитель фургона не рассчитал габариты и врезался в автобус. При этом "ГАЗель" задела встречную легковушку, а сама буквально развалилась на части. О состоянии участников ДТП пока нет информации.

Утром на оранжевой линии метро пассажир упал на путь.

Движение на участке от станции "Площадь Александра Невского-2" до станции "Спасская" приостановили. На какой именно станции упал человек, в пресс-службе подземки не уточнили. Предварительно, пассажир остался жив, спустя несколько минут движение поездов снова стало осуществляться в полном объеме.

Киоск с прессой у метро "Приморская" начал проваливаться в яму.

Пропасть недалеко от станции заметили – и не впервые – местные жители. По какой причине кладка начала осыпаться, пока не установлено. Опасный участок огородили.

Праздник "Алые паруса" ограничит движение в центре Петербурга

Торжество для выпускников не даст автомобилистам проехать по части Васильевского острова, части центра города и Петроградки. Подробный список ограничений можно найти в этом материале, все они будут действовать с полудня 25 июня до раннего утра 26 июня.

Петербуржцы помогли утке с утятами перейти Приморский проспект.

Пернатая семья пыталась преодолеть дорогу недалеко от ЦПКиО. Если улицу Савушкина птицы спокойно перешли по пешеходному переходу, то на Приморском проспекте столкнулись с трудностями. Ради уток прохожие остановили поток автомобилей и перенесли птенцов на противоположную сторону на руках.

Жара не планирует покидать Петербург: во вторник ожидается +35, возможны дожди.

Небольшие дожди с грозами пройдут ночью и местами во второй половине дня. Ночная температура составит от +20 до +22 градусов, у Финского залива днем будет около +30 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться днем.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Cделай свой район лучше

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб (Алена Сергеева)