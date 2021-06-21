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Петербуржцы помогли утке с утятами перейти Приморский проспект

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Заметив уток, прохожие остановили поток машин.

Петербуржцы помогли семейству уток, пытавшихся перебраться через дорогу в Приморском районе. Видео появилось в группе "Приморский онлайн" в соцсети "ВКонтакте".

Утиная семья пыталась перейти дорогу недалеко от ЦПКиО. Улицу Савушкина птицы перешли по пешеходному переходу, а на Приморском проспекте возникли трудности.

Заметив уток, прохожие остановили поток машин и попытались перенести птенцов на руках. Всё закончилось благополучно.

На выходных петербуржец снял скопу, поймавшую леща.

 Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб (Алена Сергеева)

Теги: утки, цпкио
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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