Петербуржец снял скопу, поймавшую леща

Петербургский фотограф Антон Кубышкин сфотографировал летящую скопу, несущую в лапах крупного леща. Снимки фотограф опубликовал в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".
За птицами Антон Кубышкин наблюдал утром 20 июня в Приморском районе. Около КАД он заметил в небе черное пятно, при наведении на него объектива, пятно превратилось в скопу с лещом в лапах.
Фотограф отметил, что птица несла довольно крупную рыбу. Отметим, скопа занесена в Красную книгу Ленобласти.
Ранее фотограф поделился снимками огромной хищной птицы.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все