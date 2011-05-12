Петербуржец снял скопу, поймавшую леща

Снимки фотограф сделал около КАД.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин сфотографировал летящую скопу, несущую в лапах крупного леща. Снимки фотограф опубликовал в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

За птицами Антон Кубышкин наблюдал утром 20 июня в Приморском районе. Около КАД он заметил в небе черное пятно, при наведении на него объектива, пятно превратилось в скопу с лещом в лапах.

Фотограф отметил, что птица несла довольно крупную рыбу. Отметим, скопа занесена в Красную книгу Ленобласти.

Ранее фотограф поделился снимками огромной хищной птицы.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)