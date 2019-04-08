Во вторник в Петербурге ожидается +35, возможны дожди

Ветер подует с юга умеренный.

Во вторник, 22 июня, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. В начале ночи и во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер подует с юга умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +20…+22 градусов. Днем воздух на Неве прогреется до +33…+35. На побережье Финского залива будет немного прохладнее – до +30 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что Петербург установил новый температурный рекорд уже к 10 утра.

Фото: Piter.TV