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Киоск начал проваливаться в яму около станции метро "Приморская"
Сегодня, 9:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Киоск начал проваливаться в яму около станции метро "Приморская"

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Пострадавших удалось избежать.

Около станции метро "Приморская" образовалась яма. На краю у "пропасти" оказался киоск с прессой. Об этом сообщили в группе в "ВКонтакте" "Сделай свой район лучше" 20-го июня.

По неизвестной причине каменистая кладка начала сыпаться. Опасный участок оградили. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Пользователи отмечают в комментариях к посту, что такое происходит не в первый раз. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у станции метро "Приморская" продают имущество в 9,5 тыс. кв. метров. Итоги торгов подведут в июле. 

Фото: ВКонтакте / Cделай свой район лучше

Теги: асфальт, киоск, приморская
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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