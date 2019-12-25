Киоск начал проваливаться в яму около станции метро "Приморская"

Пострадавших удалось избежать.

Около станции метро "Приморская" образовалась яма. На краю у "пропасти" оказался киоск с прессой. Об этом сообщили в группе в "ВКонтакте" "Сделай свой район лучше" 20-го июня.

По неизвестной причине каменистая кладка начала сыпаться. Опасный участок оградили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пользователи отмечают в комментариях к посту, что такое происходит не в первый раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у станции метро "Приморская" продают имущество в 9,5 тыс. кв. метров. Итоги торгов подведут в июле.

Фото: ВКонтакте / Cделай свой район лучше