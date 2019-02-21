Что произошло в Петербурге 21 февраля

Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Петербурге 21 февраля:

1. На Октябрьской набережной "Хендай" смял "Киа", есть пострадавшие. Как стало известно, авария произошла примерно в половину десятого утра на Октябрьской набережной, 38. На участке автомобиль врезался "Киа". По информации правоохранительных органов 30-летний водитель "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу, где "в лоб" столкнулся с "Киа" с 40-летней женщиной за рулем. В результате аварии оба человека были госпитализированы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, женщины – средней тяжести.

2. Два столкнувшихся перед Металлостроем большегруза вынудили людей идти пешком до "Рыбацкого". На дороге утром столкнулись большегрузы Volvo и Skoda Rapid. Движение перекрыто в обе стороны. По данным "Яндекс. Пробки", длина затора составляет 10 километров, автомобилисты двигаются со средней скоростью 2-10 километров в час.

3. Метростроевцы требуют выплаты зарплаты у Смольного. Днем 21 февраля возле Смольного собрались 15 метростроевцев. По словам работников, заработную плату им обещали выплатить в среду, 20 февраля. Прошел день, а они так и не увидели денег.

4. В районе Токсово разбитая иномарка перекрыла дорогу. столкнулись три иномарки. В результате одну из машин-участниц ДТП развернуло, что полностью перекрыло встречную полосу движения. Остальные автомобилисты вынуждены объезжать место аварии по обочине. Очевидцы сообщили, что движение на участке сильно затруднено, автобус пока не может проехать.

5. В Петербурге задержали убийцу из Северной Осетии. Из материалов дела следует, что 35-летний житель села Камбилеевское находился в розыске за убийство знакомого. Инцидент произошел в августе 2017 года. В ходе ссоры он выстрелил из огнестрельного оружия в своего оппонента. С места преступления стрелявший скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли ему помочь, и он скончался.