В Петербурге задержали убийцу из Северной Осетии

Опасный преступник скрывался от правосудия больше года.

В Петербурге сотрудники СОБРа помогли коллегам из Северной Осетии задержать опасного преступника. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по городу и области.

Из материалов дела следует, что 35-летний житель села Камбилеевское находился в розыске за убийство знакомого. Инцидент произошел в августе 2017 года. В ходе ссоры он выстрелил из огнестрельного оружия в своего оппонента. С места преступления стрелявший скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли ему помочь, и он скончался.

Известно, что убийца больше года скрывался от правосудия. Его удалось найти на съемной квартире в Приморском районе Петербурга. Подозреваемого доставили во Владикавказ, где будет решаться его дальнейшая судьба.

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Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области