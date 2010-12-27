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Девушка получила 9 лет "строгача" за убийство подруги из-за остывших чувств
Сегодня, 15:25
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nastya960

Девушка получила 9 лет "строгача" за убийство подруги из-за остывших чувств

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Обвиняемая 15 раз ударила свою сожительницу тупым предметом по голове.

В колонию строго режима на 9 лет отправится 22-летняя жительница Краснодара за убийство своей 31-летней знакомой из Петербурга. Из-за остывших чувств своей сожительницы обвиняемая опустила на голову своей подруги "твердый тупой предмет" 15 раз. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

По данным пресс-службы, 20 февраля, обвиняемая Налбандян отказалась давать какие-либо показания, но вину свою полностью признала. По данным следствия, девушка в съемной квартире на улице Кораблестроителей, 2 августа 2018 года нанесла не менее 15 ударов по голове сожительнице и оставила тело в ванной.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, связанных с охлаждением чувств у своей сожительницы З., умышленно, с целью убийства, нанесла ей твердым тупым предметом не менее 15 ударов в голову.

пресс-служба судов Петербурга

Подозреваемую задержали позже в Краснодаре. Свой поступок она объяснила остывшими чувствами своей возлюбленной.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: кораблестроителей, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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