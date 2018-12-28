Два столкнувшихся перед Металлостроем большегруза вынудили людей идти пешком до "Рыбацкого"

На дороге собралась 10-километровая пробка.

Перед Металлостроем на Петрозаводском шоссе два большегруза перекрыли дорогу другим автомобилям. На дороге собралась 10-километровая пробка, людям приходится идти пешком до станции метро "Рыбацкое". Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На дороге утром столкнулись большегрузы Volvo и Skoda Rapid. Движение перекрыто в обе стороны. По данным "Яндекс. Пробки", длина затора составляет 10 километров, автомобилисты двигаются со средней скоростью 2-10 километров в час.

Фото и видео: Piter.TV