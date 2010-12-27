Метростроевцы требуют выплаты зарплаты у Смольного

В акции участвуют 15 человек.

Днем 21 февраля возле Смольного собрались 15 метростроевцев. По словам работников, заработную плату им обещали выплатить в среду, 20 февраля. Прошел день, а они так и не увидели денег. Об этом пишет 78.ru.

Ранее представители "Метростроя" сообщали, что выплатили зарплату 60 % сотрудников из пяти подрядных организаций. На прошлой неделе компания "клятвенно обещала" вице-губернатору города Эдуарду Батанову погасить все долги до 11 февраля. Речь идет о выплатах, которые должны были получить метростроевцы в декабре 2018 года.

Ранее мы писали, что глава "Метростроя" обвинил в финансовых проблемах Марата Оганесяна.

Фото: 78.ru