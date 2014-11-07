Что произошло в Петербурге 20 апреля: главные новости дня

Все важные новости вторника, которые вы могли пропустить.

Piter.TV собирает в один материал все главные новости Петербурга за вторник, 20 апреля.

Петербургский дельфинарий вернется в город в следующем году. Осенью прошлого года он закрылся на Крестовском острове.

Уже в 2022 году дельфинарий может вернуться в Петербург с Утришской морской станции в Краснодарском крае и занять один из участков в Приморском, Петродворцовом, Фрунзенском или Кировском районах. Дельфинарию нужно не менее 9,4 тысяч квадратных метров новой площади.

На проспекте Энгельса грабители напали на круглосуточную табачную лавку. Для одного из злоумышленников этот ночной разбой стал последним.

Двое мужчин зашли в магазин около четырех часов утра во вторник и заперли продавщицу в туалете, однако женщина успела нажать тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники частного охранного предприятия попытались задержать грабителей, но те активно сопротивлялись. Один из грабителей получил огнестрельное ранение, из-за которого позднее умер в больнице, второй остался без футболки, но смог убежать.

Петербуржцев оставят без ночных автобусов летом

Решение СПб ГКУ "Организатор перевозок" связано с коронавирусными ограничениями, которые пока не сняли. При этом во время чемпионата Европы по футболу в течение трех часов после окончания матчей по городу будут ходить специальные шаттлы для болельщиков. В том числе ночью.

На Дворцовой площади выставили ограждения в преддверии нового митинга в защиту Навального. Митинг планируют провести 21 апреля.

Ограждения установили в два ряда, доступ пешеходов к площади оказался отрезан. За остановками общественного транспорта грудой лежат знаки, предупреждающие об ограничениях движения в связи с дорожными работами.

Стали известны сведения о доходах депутатов петербургского ЗакСа и их родственников за 2020 год.

Информацию опубликовали на сайте ЗакСа, в декларации указали также недвижимость и автомобили. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров за прошлый год заработал 4,3 миллиона рублей, а его супруга – 189 тысяч рублей. Доход Бориса Вишневского составил 3 млн рублей, вице-спикера Сергея Соловьева – 2,6 млн рублей.

В Петербурге осталось 78 624 ветеранов и блокадников по состоянию на 1 апреля.

Непосредственно участников боевых действий осталось 4263, жителей блокадного Ленинграда – 63 391, инвалидов войны – 397 человек. Также в городе насчитали 10 969 тружеников тыла и 6 842 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Прорабатывается вопрос о предоставлении ветеранам выплат в честь 76-летия Победы. В прошлом году их размер составлял 7 тысяч рублей.

Кстати, на Дворцовой площади прошла первая репетиция парада победы.

В Петербурге после просушки открылись еще шесть парков. В зеленых пространствах покрасили скамейки, привели в порядок урны и дорожки, посадили новые кустарники

Для прогулок снова стали доступны Петровский парк в Кронштадтском районе, сад Девятого Января, Молвинский сад, Воронцовский сквер и скверы на проспекте Стачек, 72, и бульваре Новаторов, 32 в Кировском районе. Из 87 ушедших на просушку парков уже более 40 зеленых зон открыты для петербуржцев.

Фото: Piter.TV