В Петербурге летом не будут курсировать ночные автобусы

Это связано с продолжающимися коронавирусными ограничениями.

Ночные автобусы не будут курсировать в Петербурге этим летом. Об этом 78.ru сообщил начальник отдела информирования пассажиров СПб ГКУ "Организатор перевозок" Роман Агапитов.

Он рассказал, что в планах нет запуска ночных автобусов летом. Роман Агапитов предположил, что такое решение связано с продолжающимися коронавирусными ограничениями.

При этом во время чемпионата Европы по футболу 3 часа после окончания матчей, в том числе ночью, будут ходить специальные шаттлы.

Ранее в Петербурге запустили 23 дополнительных автобуса на востребованные маршруты.

Фото: Piter.tv