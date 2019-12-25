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В Петербурге запустили 23 дополнительных автобуса на востребованные маршруты
Сегодня, 13:19
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nadezhda_sib

В Петербурге запустили 23 дополнительных автобуса на востребованные маршруты

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Пассажирам придется меньше ждать общественный транспорт.

С  9 апреля в Петербурге увеличат количество автобусов по 13 маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Всего будет запущено 23 дополнительных автобуса на маршрутах №№ 9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210, 300. Они будут курсировать по будним днях. 

Таким образом в городе восстановят объем обслуживания, который действовал до пандемии коронавируса и ограничительных мер. Ранее, в марте, предприятие направило 40 дополнительных транспортных средств. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге попрощались с низкопольными автобусами. Это означает, что теперь в городе будут только автобусы, на которые можно будет подняться, сделав только один шаг. 

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, пассажиратотранс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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