ЦБ объяснил замедление роста цен на продукты в апреле

В апреле готовая инфляция составила 5,53% после 5,79% в марте.

Банк России сообщил, что темпы роста цен на продовольственные товары в апреле замедлились в годовом выражении. По информации регулятора, это произошло из-за резкого подорожания в апреле 2020 года макрон, круп, мяса и цитрусовых.

По данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 5,53% после 5,79% в марте. А стомость продуктов выросла на 6,55%. Для сравнения, месяцем ранее показатель составлял 7,58%.

"Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые)" — сообщил регулятор.

А вот ситуация с непродовольственными товарами иная - в апреле цены на них подскочили на 6,16% против 5,92% в марте 2021 года. Такая ситуация на рынке сложилась из-за повышения издержек производителей, так как ускорился и рост цен на металлы, уголь, нефть и так далее.

В апреле также выросла стоимость услуг на 3,3% после 3,2% в марте этого года. Произошло это из-за повышения цен на транспорт и жилье.

Фото: cbr.ru