Более 16 тысяч жителей Кировска остались без отопления и горячей воды

Специалисты проводят плановые работы на трубопроводе "Дубровской" ТЭЦ.

В среду, 20 января, у большей части жителей города Кировск отключили воду и отопление, сообщили в пресс-службе администрации района.

Специалисты проводят плановые работы по устранению дефекта на трубопроводе "Дубровской" ТЭЦ. Ремонт должны были закончить к пяти часам вечера в районе спорткомплекса по улице Советская-1. Без отопления и света остались 16 тысяч жителей третьего и четвертого микрорайона, а также школы, детсады и поликлиника.

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