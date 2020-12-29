  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 16 тысяч жителей Кировска остались без отопления и горячей воды
Сегодня, 17:56
133
smirenny

Более 16 тысяч жителей Кировска остались без отопления и горячей воды

0 0

Специалисты проводят плановые работы на трубопроводе "Дубровской" ТЭЦ.

В среду, 20 января, у большей части жителей города Кировск отключили воду и отопление, сообщили в пресс-службе администрации района. 

Специалисты проводят плановые работы по устранению дефекта на трубопроводе "Дубровской" ТЭЦ. Ремонт должны были закончить к пяти часам вечера в районе спорткомплекса по улице Советская-1. Без отопления и света остались 16 тысяч жителей третьего и четвертого микрорайона, а также школы, детсады и поликлиника. 

Ранее мы писали, что завершилось строительство и благоустройство участков Комендантского и Богатырского проспектов. 

Фото: Pixabay

Теги: отключение воды, отключение отопления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии