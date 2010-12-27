Красносельско-Калининской линия метро обойдется Петербургу в 100 млн рублей

Новая линия метрополитена будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Администрация Петербурга готова выделить 104 миллиона рублей на подготовку территории для строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Новая ветка метро станет шестой по счету линией петербургской подземки. Подрядчику предстоит выполнить работы по инженерной подготовке территории строительства на объекте: "Красносельско-Калининская линия от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское". Работы должны быть выполнены до конца октября 2020.

Итоги конкурса будут подведены 26 июля. Сама линия метрополитена будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Фото: Piter.TV