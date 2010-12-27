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Красносельско-Калининской линия метро обойдется Петербургу в 100 млн рублей
Вчера, 22:31
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Rybka123

Красносельско-Калининской линия метро обойдется Петербургу в 100 млн рублей

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Новая линия метрополитена будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Администрация Петербурга готова выделить 104 миллиона рублей на подготовку территории для строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена. Об этом свидетельствует сайт госзакупок. 

Новая ветка метро станет шестой по счету линией петербургской подземки. Подрядчику предстоит  выполнить работы по инженерной подготовке территории строительства на объекте: "Красносельско-Калининская линия от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское". Работы должны быть выполнены до конца октября 2020.   

Итоги конкурса будут подведены 26 июля. Сама линия метрополитена будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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