Благодаря Big Sand Box в Парголово существует одобренный администрацией города склон для катания

Big Sand Box или Большая Песочница – это общество содействия развитию сноубординга в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Усилиями этих инициативных ребят под сноупарк перекопаны уже два объекта в городе: парк в Юкках и склон в Парголово.

Сначала этот проект, не проект даже, а сообщество, появилось, чтобы развивать сноубординг в Питере. Поскольку на тот момент было очень мало локальных парков, где можно вблизи города покататься. Виктор Крамаренко –сноубордист

Большая песочница попыталась организовать доступную для катания площадку самостоятельно. Проект появился в 2008 году, на склоне в Юкках.

Изначально выбор нал на Юкки-Парк, но его закрыли на реконструкцию. Так началась история развития склона в Парголово.

Ребята договаривались с администрацией области, чтобы предоставили какую-то спортивную землю под спортивный объект. Здесь не могут построить ничего, кроме спортивного объекта. Здесь периодически занимается школа Олимпийского резерва, на лыжах тут бегают туда-сюда. Люди сами здесь копали, что-то строили - все своими руками. У нас есть места для катания – горнолыжные курорты, которые, но они все далеко. А после работы иногда хочется приехать куда-то покатать, и вот, пожалуйста, близко есть всегда. Виктор Крамаренко –сноубордист

В сезон здесь есть трассы для любого уровня катания и даже ватрушечная. Big Sand Box проводит здесь открытые тренировки, выездные мероприятия и соревнования. Многие жители Санкт-Петербурга и области смогли насладиться катанием на сноубордах и ватрушках, не выезжая далеко за город.

Ребята мотивируют всех сноубордистов Ленобласти на дальнейшее развитие сноубординга в Питере.

Это здорово, когда кому-то интересно что-то делать. Когда не ищется какая-то выгода, а просто для развития общего. Это всегда приятно. Виктор Крамаренко –сноубордист

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин