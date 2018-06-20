Благодаря Big Sand Box в Парголово существует одобренный администрацией города склон для катания

Сначала этот проект, не проект даже, а сообщество, появилось, чтобы развивать сноубординг в Питере. Поскольку на тот момент было очень мало локальных парков, где можно вблизи города покататься.
Виктор Крамаренко –сноубордист
Большая песочница попыталась организовать доступную для катания площадку самостоятельно. Проект появился в 2008 году, на склоне в Юкках.
Изначально выбор нал на Юкки-Парк, но его закрыли на реконструкцию. Так началась история развития склона в Парголово.
Ребята договаривались с администрацией области, чтобы предоставили какую-то спортивную землю под спортивный объект. Здесь не могут построить ничего, кроме спортивного объекта. Здесь периодически занимается школа Олимпийского резерва, на лыжах тут бегают туда-сюда. Люди сами здесь копали, что-то строили - все своими руками.
У нас есть места для катания – горнолыжные курорты, которые, но они все далеко. А после работы иногда хочется приехать куда-то покатать, и вот, пожалуйста, близко есть всегда.
Виктор Крамаренко –сноубордист
В сезон здесь есть трассы для любого уровня катания и даже ватрушечная. Big Sand Box проводит здесь открытые тренировки, выездные мероприятия и соревнования. Многие жители Санкт-Петербурга и области смогли насладиться катанием на сноубордах и ватрушках, не выезжая далеко за город.
Ребята мотивируют всех сноубордистов Ленобласти на дальнейшее развитие сноубординга в Питере.
Это здорово, когда кому-то интересно что-то делать. Когда не ищется какая-то выгода, а просто для развития общего. Это всегда приятно.
Виктор Крамаренко –сноубордист
Видео и фото: Piter.TV
Дарья Молчанова, Глеб Лялин
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