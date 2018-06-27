Беглов поздравил петербуржцев с Днем молодежи

Наша молодежь – наследники победителей, подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

Сегодня, 29 июня, в России отмечают День молодежи. С 2023 года он не имеет фиксированной даты и приходится на последнюю субботу июня. Молодое поколение от своего имени поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава Северной столицы отметил, что в России гордятся талантливой, смелой и инициативной молодежью. Для них создаются все условия, чтобы они могли реализовать себя. Например, только в Петербурге действуют более 330 подростково-молодежных клубов, работают 4 тысячи кружков и секций.

"Ежегодно в Северной столице открываются новые современные, комфортные, отвечающие самым взыскательным запросам молодежи центры. В прошлом году свои двери распахнули молодежные пространства "Тепло", "Кухня", "Окна", "Притяжение" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Мы ежегодно поддерживаем премиями городского правительства инициативных и способных ребят. Молодые петербуржцы в прошлом году выиграли в федеральных грантовых конкурсах более 148 миллионов рублей.

Петербург – столица добровольчества России. Сегодня в Северной столице более 440 тысяч волонтеров активно участвуют в жизни города и страны, помогают тем, кто нуждается в поддержке.

"Наша молодежь – наследники победителей. Петербург – город с великим прошлым и будущим. Уверен, у молодого поколения есть все, чтобы обеспечить его развитие. В этот день в адрес юношей и девушек звучат поздравления и напутствия. От имени всех петербуржцев желаю молодым горожанам крепкого здоровья, успехов в учебе и работе, реализации всех планов и начинаний!" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в день праздника выпускников "Алые паруса" на зданиях "Лахта Центра" включили праздничную подсветку.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга