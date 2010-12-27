Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег

Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.

В четверг, 14 февраля, Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении местному банкиру, который подозревается в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Подсудимому запретили покидать жилье по собственному желанию, а также пользоваться интернетом до 12 апреля, Тем не менее ему разрешили выходить на ежедневные прогулки по три часа в день.

Напомним, что по версии следствия трое банкиров организовали преступную группу, которая занималась незаконным обналичиваем денежных средств. При этом преступники забирали себе не менее 12% от реализуемых сумм.

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