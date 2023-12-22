Автобус сбил женщину на перекрестке Энергетиков и Стасовой

У пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, переломы височной кости и костей лица.

Вечером во вторник, 16 апреля, на перекрёстке проспекта Энергетиков и улицы Стасовой в Петербурге произошло ДТП. Согласно имеющимся данным, 60-летняя женщина переходила дорогу и попала под колеса автобуса.

У пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, переломы височной кости и костей лица. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В депо, ответственном за автобус, утверждают, что женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавшая в ДТП с "умным" трамваем на Наличной улице петербурженка скончалась.

Фото: Piter.TV