Ассанж: Из-за референдума в Каталонии началась первая интернет-война

Жители и правительство испанской области 1 октября проводят референдум о независимости, который не признается властями Испании.

Джулиан Ассанж, основатель портала WikiLeaks, заявил, что ситуация вокруг референдума о независимости Каталонии стала первой в мире интернет-войной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ассанж заявил, что жители и правительство Каталонии с помощью интернета организовывают референдум, в то время как испанская разведка пытается этому помешать через информационные атаки, блокировку телекоммуникационных сетей, оккупацию здания связи и цензуру сотен сайтов и интернет-протоколов.

Он добавил, что происходящее стало крупнейшим конфликтом на Западе между гражданами и государством со времен падения Берлинской стены. При этом Ассанж отметил, что в настоящее время используются современные методы, связанные с компьютерными технологиями.

Референдум о независимости Каталонии, автономного сообщества Испании, состоится 1 октября. Его не признает Мадрид, столица страны, а местный конституционный суд приостановил действие документов по голосованию и объявил их незаконными.

Фото: voiceofpeopletoday.com