Артиллеристы показали видео уничтожения украинской БМП из пушки "Рапира"

Выстрел был произведен после уточнения и передачи координат оператором беспилотника.

Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео уничтожения украинской БМП из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Видеозапись показала "РИА Новости".

На опубликованных кадрах показана бронемашина пехоты противника, стоящая северо-западнее населенного пункта Авдеевка в ДНР. Съемка велась с беспилотника. Выстрел из "Рапиры" был произведен после уточнения и передачи координат оператором беспилотника.

Также сообщается, что первый снаряд приземлился примерно в 20 метрах от БМП. Пока экипаж пытался сориентироваться, из пушки был произведен второй выстрел.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28н.

Видео: Telegram / РИА Новости