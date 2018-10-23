Арт-маньяк, птеродактиль, английский для начинающих: в СПБ отгремел SAM FAIR

В прошлые выходные в Музее стрит-арта прошла вторая ярмарка современного искусства SAM FAIR.

Тысячи посетителей увидели работы более 120 художников и объединений из разных регионов России. Посетителями были не только петербуржцы, но и гости из столицы и разных стран — от Китая до Австрии.



Гостями и покупателями стали известный телеведущий Андрей Малахов и петербургские коллекционеры Игорь Суханов, Сергей Лимонов, Александр Большаков, Денис Химиляйне и многие другие.

На выставке можно было приобрести арт-объекты на любой вкус и самое главное - кошелек. Ценовой диапазон от 500 до 50 000 рублей.

Главная цель события — поддержать локальную художественную среду: обеспечить авторов платформой для продажи и демонстрации своих работ, для непосредственного диалога со зрителями и потенциальными покупателями.

Новинка этого года в том, что часть работ можно купить онлайн через приложение VIVART. С помощью технологии AR вы сможете разместить предметы современного искусства в своём интерьере в полный размер.

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

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