Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 14:08
0
pitertv218
686
Код вставки плеера

Арт-маньяк, птеродактиль, английский для начинающих: в СПБ отгремел SAM FAIR

0
 
 

В прошлые выходные в Музее стрит-арта прошла вторая ярмарка современного искусства SAM FAIR.

Тысячи посетителей увидели работы более 120 художников и объединений из разных регионов России. Посетителями были не только петербуржцы, но и гости из столицы и разных стран — от Китая до Австрии. 

Гостями и покупателями стали известный телеведущий Андрей Малахов и петербургские коллекционеры Игорь Суханов, Сергей Лимонов, Александр Большаков, Денис Химиляйне и многие другие. 

На выставке можно было приобрести арт-объекты на любой вкус и самое главное - кошелек. Ценовой диапазон от 500 до 50 000 рублей. 

Главная цель события — поддержать локальную художественную среду: обеспечить авторов платформой для продажи и демонстрации своих работ, для непосредственного диалога со зрителями и потенциальными покупателями. 

Новинка этого года в том, что часть работ можно купить онлайн через приложение VIVART. С помощью технологии AR вы сможете разместить предметы современного искусства в своём интерьере в полный размер. 

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

Видео и фото - PITER.TV

Теги: sam fair , street art museum , александр гущин , антонина фатхуллина , денис химиляйне , максим грачев , современное искусство , стрит арт , стрит арт музей
Категории: Лента новостей Культура Куда сходить в Петербурге Выставки

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5