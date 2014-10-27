Антон Бредихин: пока поезда не начали курсировать в обход Украины, Россия рисковала жизнями людей

Пока российские грузовые поезда не начали курсировать в обход Украины на регулярной основе, Россия ежедневно рисковала грузами и жизнями своих граждан, считает научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в среду, 20 сентября РЖД объявила о том, что российские товарные поезда будут двигаться в обход Украины регулярно. Двухпутная электрифицированная железнодорожная линия на участке Журавка – Миллерово стала частью транспортной сети в России, объезжать Украину по Луганской области больше не придется.



По словам Антона Бредихина, участок Журавка-Миллерово позволил защитить и российские грузы, и самих граждан от украинских радикалов или даже властей.



Также эксперт отмечает, что со вводом участка Журавка-Миллерово Киев потерял рычаг давления на Москву, замены которому нет.



Указанная магистраль длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовских областей, Россия начала ее строительство после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Ранее пассажирские поезда проходили через Луганскую область, гражданам РФ приходилось дважды проходить контроль.



По мнению политолога, украинские власти "бьют" по собственным интересам и сознательно ведут страну к самоизоляции перекрывая не только международные отношения, но и доходы.