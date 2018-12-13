Андрей Анохин: "Поведение Максима Резника стало причиной первомайских беспорядков"

Парламентарий раскритиковал поведение своего коллеги.

На традиционную майскую демонстрацию и нетрадиционную "монстрацию" вышли не только представители политических партий, но и феминистки, зоозащитники, прочие общественные активисты и оппозиция.

Колонну оппозиционеров возглавили члены движения "Наблюдатели Петербурга" с растяжкой "Петербургу – свободные выборы!". Одним из самых обсуждаемых участников шествия по версии некоторых СМИ, оказался депутат Законодательного собрания Максим Резник. На этот раз насчет его поведения высказался парламентарий Андрей Анохин. По его мнению, именно Резник стал причиной беспорядков во время шествия Первого мая.

Парламентарий винит Резника в остановке движения целой колонны (от площади Восстания до Литейного пришлось идти целый час). Он рассказал, что полицейские пытались мирно все урегулировать, но Максим Львович ничего не хотел слушать, да еще и матерился.

Видимо, понимая, что ему за это ничего не будет. Все же депутат. Андрей Анохин

Анализировать ситуацию продолжают "Невские Новости", которые сравнили, как прошли аналогичныеаналогич в Европе, и в России. К слову, по мнению редакции, у нас все прошло довольно бескровно.

Например, по данным французской полиции, 1 мая были задержаны 249 демонстрантов. Помимо профсоюзных организаций, в шествии участвовали "желтые жилеты". В последние годы во Франции мирные шествия оборачиваются погромами и поджогами. В 2018 серьезно пострадала знаменитая Триумфальная арка на Елисейских полях.

В Швеции также в полиции оказались 60 человек. Общественный порядок нарушила самая опасная организация страны (по мнению органов госбезопасности страны) "Северное движение сопротивления" (неонацисты). К слову, данная партия уже запрещена в Финляндии, так как она пропагандировала насилие.

В России подобные пикеты пытаются пресечь еще на этапе согласования. Но с другой стороны, государство пытается наладить разговор с оппозицией и дает разрешение на некоторые шествия.

Фото: twitter.com / @maxim_reznik; Piter.TV