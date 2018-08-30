Анохин записал видеообращение по поводу задержания пожилых торговцев у проспекта Большевиков

Депутат отрицательно отреагировал на выборочную политику оперативников.

Петербургский парламентарий Андрей Анохин объявил, что возьмет инцидента с выборочной уборкой торговых палаток у метро "Проспект Большевиков" под личный контроль. Отметим, что правоохранительные органы предъявляли претензии только с пожилым "бизнесменам".

Депутат записал видеообращение и опубликовал его в социальной сети Facebook. Петербуржец недоволен тем, что престарелых людей посадили в служебные машины и отвезли в отделения полиции, пока остальные участники торговли продолжили заниматься делом. В их числе - мигранты и приезжие из СНГ.

В настоящее время Анохин обратился за объяснениями к начальнику регионального МВД Сергею Умнову.

Напомним, что на Караваевской нашли мумии приверженцев нетрадиционной медицины.

Фото и видео: Facebook/Андрей Анохин