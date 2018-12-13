"Невские новости": депутат Резник сам спровоцировал свое задержание на митинге

Появилась еще одна версия задержания парламентария петербургского ЗакСа Максима Резника. "Невские новости" предположили, что депутат мог находиться в неадекватном состоянии и якобы сам провоцировал полицейских.

Одним из самых нашумевших событий Первомая в Санкт-Петербурге стали задержания участников "объединенной демократической колонны". Среди задержанных оказался и депутат ЗакСа Максим Резник. Ранее Piter.TV писал, что на первомайском шествии задержали депутата Максима Резника. В том материале был изложен взгляд самого парламентария на ситуацию (вскоре после этого силовики отпустили депутата). Тем временем в СМИ опубликована другая версия задержания Максима Резника.

В частности, по неподтвержденным данным, которые публикуют "Невские новости", Максим Резник сам устроил беспорядки и провокации во время мирного шествия. Издание выдвинуло смелую версию о том, что политик-оппозиционер находился в состоянии измененного сознания.

Депутат ЗакСа Максим Резник мог находиться в состоянии наркотического опьянения во время шествия колонны оппозиции по Невскому проспекту. Невские новости

По версии "Невских новостей", Максим Резник выкрикивал оппозиционные кричалки еще до старта движения колонны. К нему подключились сторонники из числа участников оппозиционной колонны. Это позволило полицейским трактовать действия петербуржцев не как мирную акцию, а как несогласованный митинг.

Во время шествия Резник вел себя не совсем адекватно: выкрикивал лозунги, превращая тем самым шествие в митинг, что делать было запрещено, провоцировал окружающих его людей и сотрудников правоохранительных органов. Он выкрикивал лозунги, так как больше самому депутату и его сторонникам было нечем привлечь к себе внимание.В результате Резника вместе со сторонниками задержали полицейские. После короткой профилактической беседы зачинщика отпустили, но у других задержанных, беседа с которыми также быстро закончилась, все равно было подпорчено праздничное настроение.

На данный момент Максим Резник и его сторонники отпущены на свободу. Информацию о том, что "Резник находился под воздействием наркотиков" издание "Невские новости" публикует с ссылкой на анонимный источник. Никаких реальных подтверждений абстинентного состоянся депутата журналисты не приводят. Сам Максим Резник пока что никак не комментировал появившуюся в СМИ информацию.

Ранее мы писали, что депутаты Вишневский и Резник пропустили общегородской субботник ради поездки за границу

Фото: twitter.com / @maxim_reznik