Американский эндокринолог рассказал, как побороть жир на животе

Врач не видит препятствия даже в медленном метаболизме.

Врач-эндокринолог из США Элизабет Лоуден поделилась способами окончательно победить жировые отложения на животе. Ее советы привело немецкое издание Focus.

По словам специалиста, главной причиной проблем в потере лишнего веса является плохой обмен веществ. Свидетельством этого становятся упадок сил, вялость, сонливость, выпадение волос, постоянные головные боли, а также быстрый набор массы при привычных порциях еды. В таком случае метаболизм можно ускорить.

Основное правило: сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Но по причине того, что голод замедляет обмен веществ, организму нужно давать достаточно энергии для функционирования. В этом поможет увеличение в рационе количества белка и полезных жиров. К примеру, в умеренном количестве нужно употреблять авокадо, орехи и растительные масла в салате.

Эксперт подчеркнула, что эффект от правильного питания и спорта может появиться не сразу, так как телу необходимо время для того, чтобы перестроиться. Для похудения немаловажно и терпение.

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