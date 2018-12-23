Александр Дрозденко извинился перед Выборгом за проблемы с капремонтом

Губернатор Ленинградской области назвал основные проблемы при проведении капитального ремонта исторических зданий в Выборге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе последнего визита в Выборг извинился перед местным населением за очевидные проблемы с капремонтом исторических домов-памятников. По его словам, Фонд капитального ремонта Ленинградской области и подрядчики не смогли обеспечить Выборгу достаточного качества проведения ремонтных работ. В качестве примеров он привел текущие крыши, обваливающуюся штукатурка и затянутые сроки капремонта.

Я в этой ситуации могу только принести извинения. Получилось по Черномырдину: хотели как лучше, а получили как всегда. Мы не получили того качества и эффекта, которого ожидали. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона назвал две основные причины провала в капремонте. Это нехватка специалистов и слишком серьезный масштаб работ.

Первая причина - мы взяли достаточно большой объем работ по области. Из них 1/3 ушла на Выборг. И, к сожалению, оказалось так, что нормальных строительных организаций на такой объем работ у нас не оказалось. Мы с Геннадием Алексеевичем обсуждали это. Считаем это болезнью роста. Это и в ЖКХ, и в капремонте, и в дорожном ремонте - нам не хватает качественных специалистов на всех работах. Квалифицированных строителей. Мы набрали высокие темпы развития, но не можем обеспечить себя квалифицированной рабочей силой. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко отдельно раскритиковал подрядчиков "Миро-Групп" и "Балткамень". По словам губернатора, предприятия хуже всех справились с обязательствами перед регионом и городом.

Компания "Миро-Групп" полностью завалила капремонт, который мы ей поручили. До сих пор текут крыши, отваливается штукатура, люди жалуются. Вторая компания - "Балткамень" тоже выполнила капремонт совершенно не в срок. Некачественно. Конечно, все недоделки будут устранены за счет компаний, у них подписан гарантийный срок на 5 лет. А все протечки будут устранены за средства Фонда капремонта, не за счет сборов с населения, а за счет областного фонда.В апреле приедет большая комиссия. По всем домам пройдутся. Будут составлены акты, все недоделки будут устранены. Все материалы передадим под возбуждение уголовного дела. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Что касается нехватки специалистов в строительной сфере, то Александр Дрозденко пообещал создать кадровый резерв из "местных ребят и девчат", которых будут учить и вводить в курс дела. По его мнению, новое поколение способно изменить положение дел в строительной отрасли.

Отметим, что ранее администрация Выборгского района неоднократно жаловалась на качество работ подрядчиков по капремонту. Местные чиновники помогали жителям составлять жалобы на строительные организации.

Ранее мы писали, что в Выборге обрушился фасад здания-памятника: объект ремонтирует компания "Балткамень"

Видео: Piter.TV