Активистка движения "Зеленое будущее. Экологическое движение, Выборг" рассказала о борьбе с пластиком в городе

Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено запретить продажу пластиковой посуды в России. Редакция решила узнать у активистки движения по борьбе с пластиком в Выборге как она относится к данной инициативе.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено запретить продажу пластиковой посуды в России. Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. заявил министр

Он подчеркнул, что грядущее ограничение положительно скажется на экологии и уровне загрязнения окружающей среды. По его словам, в Минприроды сейчас готовятся к запрету.

Редакция Piter.TV узнала у последовательницы "Зеленое будущее. Экологическое движение, Выборг", как она относится к данной инициативе и о том, как борются с пластиком в Выборге.

Я отношусь очень хорошо к запрету на одноразовую пластиковую посуду. Однако, её могут просто поменять на, так называемый, "био" или "разлагаемый" пластик. А это те же грабли, только сбоку. И даже хуже, так как он разлагается на микропластик, а он легче попадает в воду, рыбу и так далее. Алина Большакова