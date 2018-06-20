Актер из сериала "Игра престолов" Иэн Макэлхинни рассказал, как продюсеры предотвращают слив информации

Для сохранения сюжетной линии в тайне до официального выхода продюсеры отправляют актерам отрывки сценариев через специальное приложение.

Актер Иэн Макэлхинни, исполнивший роль сира Барристана в сериале "Игра престолов", посетил Санкт-Петербург для участия в V фестивале фантастики, кино и компьютерных игр Epic Con. В ходе пресс-конференции, посвященной мероприятию, Макэлхинни рассказал о том, какими способами продюсеры сериала контролируют утечки информации.

Раньше у "Игры престолов" было несколько ошибок. Сначала когда нам выдавали полные сценарии, скажем, на весь сезон. В первом сезоне каждому актеру дали полный сценарий, что должно произойти за этот сезон. Потом, чтобы обезопасить, сценарий решили разделить, то есть выдавать только на несколько эпизодов. И были сценарии, которые предлагались для твоих партнеров по сцене. После этого сценарий снова делился, теперь выдавали сценарий только на некоторые сцены, то есть не целый эпизод, а несколько сцен. После стали еще трепетнее относиться к информации. Если раньше мы получали сценарий в бумажной форме, то теперь нам высылали их только по электронке. Более того, могу сказать, что сейчас все актеры получают сценарии по какому-то приложению и после прочтения они исчезают с компьютера, с телефона. Иэн Макэлхинни, актер

Продюсеры "Игры престолов" стали очень осторожны в плане контроля утечки информации. Актер рассказал, что, несмотря на все меры безопасности в сети появилась видео смерти его персонажа до официального выхода пятого сезона:

В пятом сезоне мой персонаж умирает. Эпизод заканчивается тем, что он лежит в крови. Кто-то из журналистов, которые узнали о сценарии, о том, что происходит дальше, они слили эту информацию, кажется, в Китай, я точно не помню. Но один знакомый мой из Китая написал мне и спросил, выжил ли мой персонаж. Он видел, что кто-то снял по данному свитому сценарию определенное видео и не мог понять, выживает персонаж или нет. Этому бедняге пришлось ждать еще очень-очень долго, пока не вышли настоящие серии "Игры престолов", чтобы он понял, выжил мой персонаж или нет Иэн Макэлхинни, актер

Иэн Макэлхинни отметил, что есть и более серьезные схемы сохранения информации. Так, по его словам, на съемочной площадке "Звездных войн" актеры не говорили о том, какого персонажа они исполняют. Информация скрывалась даже от работников, находящихся на съемках. На улицу нельзя выходить без плаща, прикрывающего одежду.

Я понимаю тенденцию защиты информации, но иногда мы очень много паранойим по этому поводу. Я понимаю те киностудии, которые пытаются защитить свою сюжетную линию, но нужно знать и границы Иэн Макэлхинни, актер

Видео: Piter.tv

Фото: Кинопоиск