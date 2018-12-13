Администрация Выборгского района в судебном порядке рассмотрит вопросы об исполнении гарантийных обязательств по обслуживанию 50 дорог

В Выборге на гарантийном обслуживании находятся более 50 дорог. Срок гарантийных обязательств составляет 5 лет. Объекты содержат 11 дорожных фирм.

В Выборге на гарантийном обслуживании находятся более 50 дорог. Срок гарантийных обязательств составляет 5 лет. Объекты содержат 11 дорожных фирм. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В текущем году лучшие показатели по качеству дорожных работ показала фирма ООО "Дорстрой 47". Из 8 объектов, отремонтированных в 2018 году, претензии предъявлены только по поводу одного (ул. 1-я Южная). Дефекты устранены в апреле 2019 года.

В списке объектов, отремонтированных вышеуказанной фирмой: ул. Азбучная, ул. Августовская, ул. Офицерская (от ул. Кривоносова до ул. Горной), ул. Горная (от ул. Офицерской до ул. Путейской), ул. Путейская (от ул. Офицерская до ул. Горной), ул. Сержантская, проезд от пр. Ленина до ул. Мира.

Еще две фирмы выполнили гарантийный ремонт дорог весной. ОАО "Дорожное РСУ" восстанавливало объекты, которые отремонтировало в 2018 и 2016 годах: ул. З-я Озерную, ул. Травяную. ООО "Ремдорстрой" провело восстановительные работы на объектах, которые были отремонтированы в 2016, 2017 и 2018 годах: ул. Судостроительная, ул. Казарменная, ул. 1-я Бригадная; ул. Кленовая, ул. 2-я Южная, проезд по пр. Победы (вблизи домов №№ 5, 7, 9).

Остальные фирмы обязались выполнить гарантийные обязательства, но к работам еще не приступили.

ООО "Вега" - до 1 июня планирует провести работы на объектах 2017 года: ул. Круговая, ул. Травяная.

АО "АБЗ "Магистраль" - до 1 июня запланировало провести восстановительные работы по объектам, ремонт которых прошел в 2017-2018 годах: на Набережной 40-летия ВЛКСМ, набережной 30-го Гвардейского корпуса, ул. Новопоселковой; ул. Ростовской.

ООО "Лен Авто Транс" обязался до 5 июня исполнить гарантийные обязательства по 3 объектам, которые ремонтировало в 2018 году: ул. Приморской, на Приморском шоссе и ул. Надежной.

ООО "СК "Мивар" до 10 июня планирует устранить выявленные дефекты по всем объектам, которые фирма ремонтировала с 2016 по 2018 годы: Сайменское шоссе, Хельсинское шоссе, пр. Победы, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Крепостная, ул. Васильева, ул. Ильинская, пр. Ленина, ул. Мира, ул. Кузнечная-ул. Офицерская (от железнодорожного переезда до ул. Кривоносова); ул. Куйбышева, Московский пр.; ул. Куйбышева. ул. Титова, ул. Театральная).

Две фирмы взяли обязательства провести гарантийный ремонт весной текущего года, но до настоящего времени об исполнении работ не заявили. Это ООО "СтройЛидер" (ул. Приморская, д. 47, ул. Харитонова, д. 75, ул. Приморская, д. 30; ул. Рубежная, д.36) и ООО "Дорожный отряд" (ул. Железнодорожная).

Две дорожные фирмы претензии по поводу выявленных дефектов проигнорировали: ООО "ОСК" (б. Кутузова, ул. Данилова) и ООО "Авто-Альянс" (ул. Крепостная).

Администрация Выборгского района в судебном порядке намерена рассматривать вопросы об исполнении гарантийных обязательств.

Ежегодно в весенний период комитет дорожного хозяйства администрации Выборгского района проводит мероприятия по выявлению дефектов и предъявлению претензий к исполнителям дорожных работ. Не все дефекты относятся к гарантийным, поэтому претензии рассматриваются совместно с подрядными организациями и контрольно-надзорными инстанциями, после чего формируется перечень работ, устанавливаются сроки и объемы. Контрольной датой по гарантийному ремонту установлено 15 мая. Дорожным фирмам, которые не выполнили работы или не подтвердили их исполнение, будут направлены претензии. Администрация Выборгского района намерена обратиться в суд, если дорожные фирмы не выполнят гарантийных обязательств по ремонту дорог. поясняют специалисты комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО