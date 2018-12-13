Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения турнира по пулевой стрельбе в Выборге

По итогам лично-командных соревнований представители администрации муниципального образования в числе лучших стрелков.

Во вторник, 7 мая, в Выборге состоялся турнир по пулевой стрельбе, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В нем приняли участие ветераны Вооруженных Сил, представители силовых структур, районной администрации и депутатского корпуса. Всего 12 команд.

Участников мероприятия поздравил с приближающимся праздником Великой Победы первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович.

В истории нашей страны есть дата, которая никогда не будет забыта. Долг каждого из нас – хранить бесценный дар дедов и прадедов – свободу и независимость нашей Родины. Владимир Рошкович, первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район"

По итогам лично-командных соревнований представители администрации муниципального образования в числе лучших стрелков.

Диплом II степени по стрельбе из пистолета Макарова вручили Владимиру Рошковичу, первому заместителю главы администрации МО "Выборгский район".

Диплом II степени по скоростной стрельбе – у Андрея Голобородько, заместителя главы районной администрации.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО