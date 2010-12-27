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Администрация Выборгского района Ленобласти сообщила, куда звонить при внештатных ситуациях во время уборки снега
Сегодня, 16:13
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arteliseev

Администрация Выборгского района Ленобласти сообщила, куда звонить при внештатных ситуациях во время уборки снега

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Информация опубликована на сайте администрации МО "Выборгский район".

В Выборгском районе Ленинградской области выпал снег. В связи с этим администрация МО "Выборгский район" опубликовала телефоны служб, отвечающих за уборку снега. Они отметили, что за уборки федеральных, региональных и муниципальных трасс отвечают разные службы. 

О нештатной ситуации и сложных дорожных условиях жители могут сообщить по следующим телефонам:

Федеральные дороги: Круглосуточная диспетчерская служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад": (812) 405- 08-60

Региональные дороги: Диспетчерская служба "Ленавтодор": (812) 251-42-84

Муниципальные дороги: В городе Выборге: единая диспетчерская служба ОАО "РАСЭМ": (81378) 5-26-82 (с 08.00 до 20.00 ч.).

В городах и поселках муниципальных образований:

С телефонами диспетчерских служб городов и поселков муниципальных образований вы можете ознакомится на официальном сайте администрации МО "Выборгский район".

Напоминаем, что дворовые территории убирают управляющие организации. Их телефоны можно найти на квитанциях по ЖКУ, а также на информационных досках в подъездах.

Ранее мы сообщали, что в посёлке Ленинское на автомобиль упала новогодняя ёлка.

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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