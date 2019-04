АРИЯ в М-1 Арена

Легендарная "АРИЯ" взорвет Санкт-Петербург двухчасовым концертом с новой программой "Проклятье морей"!

Тринадцатого ноября 2018 года состоялся релиз 13 студийного альбома АРИИ "Проклятье морей".В лонгплей вошли 11 новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и многими другими артистами. Мастеринг – Maor Appelbaum (Yngwie Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes).

Концерты "Проклятье морей" стартовали в феврале 2019 года и пройдут во многих городах России, и за рубежом.

В Петербурге группа исполнит как старые песни, так и композиции из нового альбома.

Место: М-1 Арена (Приморский пр., 80/1).

Цена: от 1200 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: организаторы