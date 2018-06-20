АРИЯ в М-1 Арена

Тринадцатого ноября 2018 года состоялся релиз 13 студийного альбома АРИИ "Проклятье морей".В лонгплей вошли 11 новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и многими другими артистами. Мастеринг – Maor Appelbaum (Yngwie Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes).
Концерты "Проклятье морей" стартовали в феврале 2019 года и пройдут во многих городах России, и за рубежом.
В Петербурге группа исполнит как старые песни, так и композиции из нового альбома.
Место: М-1 Арена (Приморский пр., 80/1).
Цена: от 1200 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: организаторы
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