Дмитрий Асташкин: за этими боями следил весь мир

Большое интервью с историком накануне празднования 27 января - Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Две важные исторические даты для всей страны: прорыв блокады Ленинграда зимой 1943 года и её полное снятие в январе 1944 года. В школьных учебниках эти события разделяет всего несколько страниц. В реальности между ними – месяцы кровопролитных боев. Что происходило в это время на фронте и в тылу? Об этом мы поговорили с Дмитрием Асташкиным – кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории обороны и блокады Ленинграда.

В ожидании наступления

– Дмитрий Юрьевич, прорыв и снятие блокады Ленинграда разделяет год. Что происходило в это время на ленинградской земле?

– В массовом сознании существует определённый пробел: мы знаем о первой блокадной зиме, об операции "Искра", которая привела к прорыву окружения, и, собственно, о снятии блокады. То, что было между этими датами – зачастую не так хорошо известно.

Действительно, значительных изменений линии фронта на ленинградской земле между январем 1943 и январем 1944 года не было. Но это не значит, что ничего не происходило. Тот же 1943-й – это бесконечные кровопролитные бои в попытках освободить Синявинские высоты. В том числе – с целью обезопасить железную дорогу, которая была установлена после прорыва блокады. К осени Красная армия заняла только часть высот, а руины Синявино оставались под контролем врага до января 1944-го.

Не менее интенсивно шли попытки освободить Киришский плацдарм: осенью 1943-го года немецкие части отступили, подрывая за собой мост через Волхов. Они уже понимали невозможность идеи объединения с финскими частями. Советские войска штурмовали новые укрепления врага на другом берегу Волхова, но и здесь решительный бой откладывался до общей стратегической операции в январе 1944-го.

Над линией фронта витало ожидание новых побед, ожидание чего-то большего. На практике же шло прощупывание врага перед большим наступлением.

– В то же время нельзя назвать это время "периодом затишья"?

– Да, показательны примеры героизма, который проявляли советские солдаты во время таких затяжных позиционных боев. Например, подвиг Владимира Ермака, 14-го отдельного штрафного батальона. Летом 1943-го во время штурма Синявинских высот – одного из многих – он бросается на амбразуру дота. Посмертно получает звание Героя Советского Союза. Судьба этого человека показывает нам, что значили эти сражения для самих бойцов.

– Что бы вы назвали главным результатом этого периода?

– Советские войска учились наступать. После долгих месяцев обороны они вырабатывали тактику наступления на хорошо подготовленные укрепления противника. Немцы выстроили грамотную эшелонированную оборону. Добавьте к этому болотистую местность с крайне переменчивой погодой: перед Красной армией стояла сложная задача.

Те же Синявинские высоты раз за разом штурмовались с большими потерями – одна и та же тактика штурмов не давала результатов. Однако со временем командование научилось атаковать по-новому. Например, полковник Георгий Одинцов предложил новую артиллерийскую тактику – так называемое "сползания огня", когда артиллерия обстреливала врага по мере продвижения стрелковых батальонов. К осени 1943-го эта и другие тактические новации дали свой результат.

Выжженная земля

– Как на эти успехи реагировал враг?

– К осени разрабатывается план отхода немецких частей. Немцы переходят к тактике выжженной земли. Ведётся "эвакуация" мирного населения за линию "Пантера": людей увозят на обязательные работы в Прибалтику. Нетрудоспособных могли сразу же уничтожить. Ленинградцев, которые отказывались уезжать и прятались в землянках, попросту забрасывали гранатами.

В это же время проходят наиболее кровавые карательные акции, связанные с ростом партизанского движения. Партизанские отряды наносят оккупантам чувствительные удары – в том числе срывают немецкие планы по эвакуации. Нацисты ожесточённо мстят: сжигают целые деревни, в спешке заметая следы своих преступлений.

– С чем за годы оккупации пришлось столкнуться мирному населению?

– Захватчики вели себя жестоко и цинично. Например, 22 июня 1943 г., к годовщине "освобождения" России от большевизма, комендант оккупированной Вырицы произнес речь: "Германская власть жалеет гражданское население, защищает женщин, детей и стремится облегчить их бедственное состояние". Эти лицемерные слова звучали в той самой Вырице, где осенью 1941 г. были уничтожены все еврейские женщины и дети. В той самой Вырице, где с лета 1942 по ноябрь 1943 г. гибли советские дети от непосильной работы и насильной сдачи крови. Такие истории точно отражают положение ленинградцев на оккупированной земле.

– Знаю, что вы отдельно изучали феномен блокадного детства. А как жили дети на территории Ленинградской области?

– Меня особенно поразила одна судьба – пятиклассницы с Васильевского острова Капы Захаровой. Она пережила настоящие хождения по мукам в границах Ленинградской области военных лет. Напомню, что тогда в неё входили и Псковские, и Новгородские земли.

В 1941 году Капу Захарову эвакуировали в Старую Руссу. Она пережила трагедию на станции Лычково, когда немецкие бомбардировщики уничтожили железнодорожный состав с детьми. Впереди было отступление с бойцами Красной Армии, жизнь в оккупации, принудительный труд в Демянском районе. Девочка попадала в тюрьму в Старой Руссе и в концлагерь "Дулаг-100" в Порхове, откуда её полумёртвую просто выкинули на улицу. Местные жители подобрали Капу и передали партизанам. Она провела зиму в холодной землянке, стирала, занималась хозяйственной работой, стала свидетелем карательных акций нацистов… И несмотря на все эти страдания – выжила и вернулась на родной Васильевский остров в 1945 году. Такая вот история одной маленькой девочки на огромной земле Ленинградской области.

Событие мирового значения

– Вернёмся к полному снятию блокады. Какие цели стояли перед советскими войсками в январе 1944-го?

– Цель Ленинградско-Новгородской стратегической операции – полное освобождение Ленинградской области и выход к Прибалтике. Речь идёт об огромной территории, которая включала в себя также современную Новгородскую и Псковскую области.

И с этого "первого сталинского удара" - как его принято было называть – всё и началось. Поначалу получилось освободить ленинградские и новгородские земли, окончательно уничтожить блокаду Ленинграда. Полного же освобождения Ленинградской области удастся достичь к лету 1944-го.

Нацисты, отступая, яростно сопротивлялись, но в целом ключевые цели операции были достигнуты.

– Как отреагировал мир на эту победу Красной Армии?

– За прорывом и снятием блокады Ленинграда без преувеличения следил весь мир. Передовицы, посвящённые операциям "Искра" и "Январский гром" выходили в крупнейших мировых СМИ. Например, в очерке сиднейской газеты "The Sun" на первой полосе 24 января 1943 года приводилась история боев за Шлиссельбург в 1941-1943 годах. Газета подчеркивала важность Битвы за Ленинград и сравнивала ее символическими осадами: "10 лет Трои, 299 дней Вердена, 30 месяцев Мадрида, 255 дней Севастополя были спокойными по сравнению с 519 днями Ленинграда и Шлиссельбурга". Хотя, казалось бы, где Австралия, а где Ленинград?

Командование союзных войск также восприняло эту победу как значительный триумф, который оказал влияние на движение фронтов Второй мировой войны. Тем более, что во время блокады союзники оказывали активную помощь осаждённому городу. Показательный пример – 19 декабря 1943-го в эфире ленинградского радио советский летчик Петр Стрелецкий благодарил американского комика Реда Скелтона за то, что тот купил самолёт Douglas A-20 для Ленинградского фронта. Об этом вкладе союзных стран мы также не должны забывать со временем.

– А что значил разгром немцев для самих ленинградцев и жителей области?

– По дневникам и воспоминаниям мы видим, что ленинградцы поначалу воспринимали прорыв блокады как падение немецкого окружения. Действительно – с этого момента значительно улучшилось снабжение города и продовольственная ситуация. Но обстрелы Ленинграда продолжались, часть области всё равно жила под оккупацией.

И полный разгром врага был воспринят, в первую очередь, как гарантия "чистого неба". Обстрелы прекратились, люди почувствовали приближение мирной жизни – и это было самое важное ощущение того времени.

Стас Бутенко

Фото: Институт истории обороны и блокады Ленинграда

