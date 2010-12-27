В четверг в Петербурге может быть побит новый температурный рекорд

14 ноября воздух в городе на Неве прогреется до плюс 8-10 градусов.

В четверг, 14 ноября, в Петербурге может быть побит новый температурный рекорд. Этот день может стать самым теплым в городе за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, сегодня Петербург останется в теплом секторе циклона, наполненного хорошо прогретым и умеренно влажным атлантическим воздухом. Днем 14 ноября воздух в городе прогреется до плюс 8-10 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет держаться на отметке 760 мм рт ст, что соответствует норме.

Пока самое теплое 14 ноября в городе за всю историю метеонаблюдений было в 2005 году. Тогда столбик термометра достиг отметки 9,6 градусов.

Ранее мы писали, что аномальные холода обойдут Петербург стороной.

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