Юрий Барзыкин: выездные сборы для российских туристов не жизнеспособны

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал инициативу депутата заксобрания Ленобласти Петрова. По словам эксперта, идеи о введении выездного сбора выезжающих за границу российских туристов не жизнеспособны.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", Юрий Барзыкин прокомментировал инициативу депутата заксобрания Ленобласти Петрова ввести курортные сборы для выезжающих российских туристов.



По словам эксперта, Российский союз туриндустрии не поддерживает курортные сборы, плюс с этой инициативой нужно было обращаться в Госдуму, а не в исполнительный орган.



Также вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что подобные идеи возникают регулярно и даже не обсуждаются ввиду их бессмысленности.



А вот гендиректор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко и вовсе назвал подобные инициативы полным бредом, ведь для дополнительных сборов с выезжающих российских туристов нет оснований.



Доходы от предполагаемого сбора Петров планирует направить на развитие российских курортов.



Своим мнением по поводу этой ситуации поделился и директор по развитию сервиса Национальной сети турагентств Online Tur.ru Игорь Блинов. По его словам, запретами и налогами отечественную туристическую индустрию поддержать невозможно.