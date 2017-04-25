Вышел первый полноценный трейлер фильма "Kingsman: Золотое кольцо"

Компания 20th Century Fox опубликовала первый полноценны трейлер ко второму фильму серии "Kingsman". Картина "Kingsman: Золотое кольцо" ожидается в прокате к сентябрю 2017 года. Место режиссера, как и в предыдущем фильме, занял Мэтью Вон.
Из трейлера пока ясно не много. Некая Поппи (Джулианна Мур) уничтожает штаб-квартиру частной разведывательной организации Kingsman. Поэтому герои отправляются в США к своим коллегам из Нового света – Statesman. Главным героем остается хулиган Эггси (Тэрон Эджертон). Кроме того, в ролике мелькает Гарри Харт – наставник Эггси, который скончался в прошлом фильме. Скорее всего Колин Ферт будет появляться только в воспоминаниях.
В новом фильме серии засветилось немало знаменитостей: Элтон Джон, Холли Берри, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Марк Стронг.
Видео: официальный трейлер