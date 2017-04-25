Вышел первый полноценный трейлер фильма "Kingsman: Золотое кольцо"

В сети появился первый трейлер фильма "Kingsman: Золотое кольцо". Точного сюжета фильма он не раскрывает, но открыл несколько секретов картины. Премьера назначена на сентябрь 2017 года.

Компания 20th Century Fox опубликовала первый полноценны трейлер ко второму фильму серии "Kingsman". Картина "Kingsman: Золотое кольцо" ожидается в прокате к сентябрю 2017 года. Место режиссера, как и в предыдущем фильме, занял Мэтью Вон.

Из трейлера пока ясно не много. Некая Поппи (Джулианна Мур) уничтожает штаб-квартиру частной разведывательной организации Kingsman. Поэтому герои отправляются в США к своим коллегам из Нового света – Statesman. Главным героем остается хулиган Эггси (Тэрон Эджертон). Кроме того, в ролике мелькает Гарри Харт – наставник Эггси, который скончался в прошлом фильме. Скорее всего Колин Ферт будет появляться только в воспоминаниях.

В новом фильме серии засветилось немало знаменитостей: Элтон Джон, Холли Берри, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Марк Стронг.

Видео: официальный трейлер