Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
Луис Адриано забил первый гол в матче "Спартака" против "Копенгагена"
Сегодня, 16:41
0
Butenko
107

Луис Адриано забил первый гол в матче "Спартака" против "Копенгагена"

0
 
 

Бразильский футболист Луис Адриано забил еще один гол за московский "Спартак".

 Луис Адриано забил первый гол в матче "Спартака" против "Копенгагена". Этот мяч стал вторым в карьере бразильца за московский клуб. На 26-й минуте встречи нападающий поразил ворота датской команды с 11-метрового удара. Бразилец пробил в левый нижний угол, а вратарь не угадал направление удара. Заметим, что товарищеский матч между командами из Москвы и Копенгагена продолжается. Как и в прошлой встрече, Луис Адриано вышел на поле с первых минут игры.

Теги: гол луиса адриано видео , луис адриано спартак видео , спартак копенгаген онлайн , спартак копенгаген результат голы
Категории: Спорт

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5