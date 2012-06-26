Бразильский футболист Луис Адриано забил еще один гол за московский "Спартак".

Луис Адриано забил первый гол в матче "Спартака" против "Копенгагена". Этот мяч стал вторым в карьере бразильца за московский клуб. На 26-й минуте встречи нападающий поразил ворота датской команды с 11-метрового удара. Бразилец пробил в левый нижний угол, а вратарь не угадал направление удара. Заметим, что товарищеский матч между командами из Москвы и Копенгагена продолжается. Как и в прошлой встрече, Луис Адриано вышел на поле с первых минут игры.