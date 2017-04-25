В Кемерово ночью на пивзаводе бушевал пожар

Фото и видео с места крупного пожара в Кемерово опубликовали в интернете

Сегодня ночью в Кировском районе города Кемерово загорелось здание пивзавода "Пикем".

В 1 минуту первого ночи, 25 апреля, на диспетчерский пульт службы спасения поступил сигнал о пожаре в Кировском районе. На место возгорания незамедлительно прибыли 37 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. В 0 часов 45 минут пожар был ликвидирован. Сообщается, что от огня пострадала крыша здания на площади 700 квадратных метров.

Специалистам предстоит выяснить причину пожара и подсчитать ущерб.

В интернете появились фотографии и видео с места пожара. На опубликованных кадрах отчетливо видно какой силы было возгорание. Языки пламени поднимались в небо на несколько метров.

Сегодня утром в социальных сетях появилось сообщение от работника этого завода: "завод работает уже льем пиво. Проблема в проводке у арендаторов, пострадала крыша в ближайшее время все восстановим!"

Фото: ВК/Инцидент Кемерово

Видео: ВК/ Ольга Чернышева, Анастасия Тихонова, YouTube/ Fra Francisk